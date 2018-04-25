В Литве на минувшей неделе осквернили два памятника еврейским историческим личностям. Об этом сообщила Еврейская община Литвы (ЕОЛ).

На минувшей неделе в пятницу поздно вечером в Вильнюсе, на улице Жиду, облили жидкостью светлого цвета памятник Вильнюсскому Гаону. Элияху бен Шломо Залман, известный как Виленский Гаон, жил в XVIII веке. Он считается одним из самых известных толкователей Талмуда. 2020 год в Литве объявлен годом Виленского Гаона и истории евреев Литвы.

Второй инцидент произошел в субботу на улице Месиню. Неизвестные таким же образом осквернили скульптуру доктора еврейского происхождения Цемаха Шабада. Этого известного и уважаемого вильнюсца считают прототипом Доктора Айболита — известного персонажа историй К.И.Чуковского.

В ЕОЛ отметили, что «атаки ненависти в Вильнюсе не заканчиваются». В обоих случаях полиция начала предварительное расследование.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что в столице «нет места вандализму». «Точно так же, как осквернение могилы Йонаса Басанавичюса весной, это выпад, направленный против всех нас, против терпимости и уважения, давних связей устойчивого сообщества народов, уважения ценностей. Мы не поддадимся этой провокации — Вильнюс всегда был и останется столицей свободы и открытости, где хватит места для людей разных культур, религий и вероисповеданий», — написал мэр в социальной сети Facebook.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что этот выпад направлен и против Литвы. «Каждый раз, когда в нашей стране происходят такие акты, просто слов не хватает для их характеристики. Одного осуждения, возмущения и сожаления мало для выражения чувств, которые наполняют, когда видишь, что происходит в Литве», – сказал министр. «Какова цель вандалов – известно только им самим. Но в первую очередь это направлено против Литвы, против ее имиджа в мире», – добавил он.

«Полиция делает свою работу. Я не сомневаюсь, что общество не будет терпимо относиться к таким инцидентам», – сказал Л. Линкявичюс.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ