default image
В МИД пробуксовывает процедура назначения Ж. Вайчюнаса консулом в Лос-Анжелесе

Подробнее...
default image
Апелляционный суд отклонил просьбу о смягчении меры пресечения для Ю. Меля

Подробнее...
default image
Варшава отменила все мероприятия ко Дню независимости Польши

Подробнее...
default image
Испания ещё может избежать всеобщего домашнего карантина

Подробнее...
default image
В обновлении сети мобильной связи и внедрении 5G Telia сотрудничает с Ericsson

Подробнее...
default image
В Латвии объявили чрезвычайную ситуацию из-за COVID

Подробнее...
default image
На углубление Клайпедского морского порта – 17,3 млн евро от ЕС

Подробнее...
default image
В ЕС начинают работу над реформой Шенгена

Подробнее...
default image
Рынок новых автомобилей в этом году уменьшился почти на одну пятую

Подробнее...
default image
На дне Балтийского моря и Куршского залива – слишком много ртути, никеля, цинка

Подробнее...
default image
В Дании проведут массовое тестирование на коронавирус

Подробнее...
default image
Страны ЕС предлагают реформировать ВОЗ

Подробнее...
default image
Из-за роста заболеваемости коронавирусом жители Литвы все чаще остаются дома

Подробнее...
default image
В России могут ввести налог на фастфуд

Подробнее...
default image
COVID-19 распространяется среди медиков, болеет почти 1,2 тыс. медработников

Подробнее...
default image
Япония запустила виртуальные экскурсии по стране в Facebook

Подробнее...
default image
Мобильное приложение KoronaStopLT установили 10 тыс. человек – НЦОЗ

Подробнее...
default image
Собаки оказались эффективнее тестов на коронавирус

Подробнее...
default image
Из-за уровня заболеваемости ковидом Германия внесла Литву в список регионов риска

Подробнее...
default image
Под знаком толерантности и взаимного уважения

Подробнее...
default image
Помощь бизнесу и жителям

Подробнее...
default image
Медуслуги: доступность снижается

Подробнее...
default image
Столица – на карантине

Подробнее...
default image
Компенсация за отказ от газовых баллонов

Подробнее...
default image
Переселенцы из Венесуэлы

Подробнее...
default image
Работа торговых центров

Подробнее...
default image
Индексация пенсий

Подробнее...
default image
Вильнюсская мэрия обслуживает клиентов дистанционно

Подробнее...
default image
Как высоко заберемся на волшебное денежное дерево?

Подробнее...
default image
Не садитесь в машину к незнакомцам

Подробнее...
default image
Таможенные правонарушения

Подробнее...
default image
Правила проезда в транспорте

Подробнее...
default image
Дифференцирование «минималки» по возрасту?

Подробнее...
default image
Эпидемиологическая ситуация не улучшается

Подробнее...
default image
В ожидании фестивля «Покровские колокола»

Подробнее...
default image
Рада

Подробнее...
default image
Кинофорум «Scanorama-2020»

Подробнее...
default image
Димитриевская родительская суббота. Великомученик Димитрий Солунский

Подробнее...
default image
Военные расходы

Подробнее...
default image
Криминальный «туризм»

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

Варшава отменила все мероприятия ко Дню независимости Польши

Фото из открытых источников

В связи с эпидситуацией на фоне коронавируса в Польше власти Варшавы решили отменить все мероприятия в День независимости республики 11 ноября. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил мэр польской столицы Рафал Тшасковский в Twitter.

«В связи с негативным заключением санитарно-эпидемиологического управления я не даю согласия на организацию Марша независимости 11 ноября. Заключение санитарной инспекции, которое также запросил воевода, указывает на сложную эпидемическую ситуацию, особенно в Варшаве и во всем Мазовецком регионе», — указано в сообщении.

Отметим, Марш независимости проходит в Варшаве каждый год. Однако сейчас в Польше действует запрет собираться в группах более пяти человек в рамках борьбы с распространением COVID-19.

По последним данным, в республике подтверждено около 494 тысяч случаев коронавируса, из них более 188 тысяч закончились выздоровлением и свыше семи тысяч — смертью пациентов. В последние дни в стране фиксируют все больший суточный прирост COVID-19.

Ранее власти Варшавы также заявили, что из-за эпидемии отменяют все новогодние мероприятия.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.