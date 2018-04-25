Варшава отменила все мероприятия ко Дню независимости Польши

Фото из открытых источников

В связи с эпидситуацией на фоне коронавируса в Польше власти Варшавы решили отменить все мероприятия в День независимости республики 11 ноября. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил мэр польской столицы Рафал Тшасковский в Twitter.

«В связи с негативным заключением санитарно-эпидемиологического управления я не даю согласия на организацию Марша независимости 11 ноября. Заключение санитарной инспекции, которое также запросил воевода, указывает на сложную эпидемическую ситуацию, особенно в Варшаве и во всем Мазовецком регионе», — указано в сообщении.

Отметим, Марш независимости проходит в Варшаве каждый год. Однако сейчас в Польше действует запрет собираться в группах более пяти человек в рамках борьбы с распространением COVID-19.

По последним данным, в республике подтверждено около 494 тысяч случаев коронавируса, из них более 188 тысяч закончились выздоровлением и свыше семи тысяч — смертью пациентов. В последние дни в стране фиксируют все больший суточный прирост COVID-19.

Ранее власти Варшавы также заявили, что из-за эпидемии отменяют все новогодние мероприятия.