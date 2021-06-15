Варшава упростила выдачу виз белорусам

Речь идет о том, что заниматься обработкой заявлений на получение визы от белорусских граждан и принимать решение о выдаче разрешительных документов будут не только польские консулы на территории Беларуси, но и сотрудники специального отдела в МИД Польши, в который можно будет обратиться удаленно. Процедура коснется как рабочих, так и туристических виз.

Подробная схема подачи заявлений пока не разъяснена.