Варшава упростила выдачу виз белорусам

Процедура выдачи польских виз гражданам Беларуси, находящимся на территории этой страны, становится проще. Указ Министерства иностранных дел Польши вступил в силу в понедельник, 14 июня.
Таким образом, Беларусь стала первой страной, чьи жители смогут воспользоваться новым механизмом.
Речь идет о том, что заниматься обработкой заявлений на получение визы от белорусских граждан и принимать решение о выдаче разрешительных документов будут не только польские консулы на территории Беларуси, но и сотрудники специального отдела в МИД Польши, в который можно будет обратиться удаленно. Процедура коснется как рабочих, так и туристических виз.
Подробная схема подачи заявлений пока не разъяснена.korrespondent.net