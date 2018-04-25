Вашингтон объявил об успешных испытаниях лекарства от COVID-19

Первые клинические испытания Национальных институтов здравоохранения США подтвердили, что американский препарат Remdesivir ускоряет выздоровление от COVID-19. Об этом сообщает Euronews.

Компания Gilead разрабатывала препарат Remdesivir для лечения лихорадки Эбола и других вирусных заболеваний. Согласно данным о первых испытаниях, большинство тяжелых пациентов с COVID-19, принимавших это средство, были выписаны за две недели. Хотя ускорение на 31% не похоже на 100-процентную победу, это очень важное подтверждение его эффективности, а также свидетельство, что лекарство может блокировать COVID-19. При этом эффективность и безопасность препарата еще не подтверждены.

Испытания потенциальных лекарств от COVID-19 проходят в разных странах мира. В Великобритании Оксфордский университет привлек тысячи пациентов к исследованию эффективности различных комбинаций препаратов против малярии и ВИЧ в борьбе с коронавирусом. Похожее исследование, но уже на международном уровне, проводит Всемирная организация здравоохранения.

Во Франции проходят испытания комбинаций с использованием известных средств от малярии и артрита, которые, по мнению некоторых специалистов, способствуют выздоровлению пациентов с COVID-19.

Министерство здравоохранения России в своих рекомендациях упоминает целую серию лекарственных средств, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом. При этом подчеркивается, что пока нельзя однозначно говорить об их эффективности.

По последним данным, коронавирус зафиксирован у 3,2 млн человек во всем мире, с момента вспышки скончались свыше 228 тыс., выздоровели около 1 млн человек.