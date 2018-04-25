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Ватикан: пасхальные службы будут проходить без присутствия верующих

Фото pixabay.com

В воскресенье, 15 марта, префектура папского дома объявила, что торжественные службы в Ватикане в честь Пасхи пройдут в этом году без присутствия верующих, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Речь идет о службах Страстной недели до пасхального воскресенья (5-12 апреля).

С 10 марта в Ватикане закрыты для туристов Собор Святого Петра и площадь перед ватиканской базиликой, прекратили работу почтовое отделение и многие магазины.

Ранее префектура папского дома объявляла, что ограничительные меры будут действовать до 3 апреля. Но, судя по сегодняшнему заявлению, эти меры продлеваются и усиливаются.

NEWSru.com.il

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