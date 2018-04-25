Важная для бойкота электричества с БелАЭС методика будет утверждена вскоре

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Страны Балтии ведут переговоры о бойкоте электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС), и необходимая для этого трехсторонняя методика торговли на уровне регуляторов может быть утверждена в течение недель или даже дней, говорит председатель Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ).

Инга Жилене сказала BNS, что несмотря на предусмотренные максимальные сроки в шесть месяцев и в силу необходимости регламентировать торговлю утверждение методики состоится в более сжатые сроки.»Это может быть вопрос и недель, и нескольких дней. (…) Это действительно срочный вопрос», — отметила глава ГСРЭ.

Латвия на прошлой неделе объявила, что прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью в случан запуска БелАЭС. Это решение Риги расценивается в Литве как прогресс в переговорах и пример солидарности в энергетике.

По словам И. Жилене, сейчас ожидается совместная политическая декларация, а от операторов передающих систем — проект методики расчета пропускной способности для торговли с третьими странами. И. Жилене не исключает, что в Латвии и Эстонии в этой связи придется принимать новые законы.

У Литвы уже есть соответствующий закон и другие решения, чтобы блокировать пропуск электроэнергии с БелАЭС на рынок страны, в Латвии и Эстонии таких законов нет.

В феврале этого года, после встречи с премьерами Латвии и Эстонии премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что министры в ближайшее время подпишут декларацию о единой позиции Балтийских стран не покупать электроэнергию с БелАЭС. Однако кабмин Латвии эту декларацию не подтвердил.

После нового заявления Риги на прошлой неделе С. Сквярнялис сказал, что страны близки к принятию политической декларации. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал BNS, что сейчас планируется окончательно согласовать текст политической декларации и одновременно принять трехстороннюю методику.

Литва является самым активным критиком строительства АЭС в Беларуси в нескольких десятках километров от Вильнюса и готова бойкотировать попадание электроэнергии с нее на свой рынок. Минск отклоняет претензии Вильнюса к несоблюдению требований безопасности.