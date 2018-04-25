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Общество,Экономика

Важнейшие критерии при выборе финансового учреждения

Фото www.pixabay.com

53% жителей Балтийских стран утверждают, что важнейшим критерием при выборе финансового учреждения для взятия кредита считают размер процентной нормы.

Для такой же доли жителей важны дополнительные расходы при возвращении кредита. Также литовцы и латыши чаще обращают внимание на стоимость кредита, а эстонцы – на репутацию финансового учреждения, показал опрос, проведенный по заказу банка Luminor.

Согласно опросу в Балтийских странах на потребительские нужды чаще кредиты берут мужчины – 54% респондентов указали, что за последние два года брали потребительские кредиты (58% в Литве, 51% в Латвии и 54% в Эстонии).

В общем, выбирая поставщика кредита, жители Балтийских стран больше всего внимания уделяют следующим аспектам:

• Расходы на обслуживание кредита, включая плату за заключение договора (это важнее всего для 61% жителей Литвы, 49% жителей Латвии и 52% жителей Эстонии).

• Годовая процентная норма (это акцентировали 62% литовцев, 49% латышей и 48% эстонцев).

Опрос по заказу банка Luminor провела компания Norstat. Всего было опрошено 3025 жителей Литвы, Латвии и Эстонии.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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