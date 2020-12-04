Важнейший урок пандемии – экономия, свидетельствует опрос

В качестве одного из важнейших уроков пандемии более трети респондентов в Литве (36%) назвали большую потребность в экономии, однако доля не откладывающих средства и не намеревающихся это делать остается похожей на прежнюю – 30%, свидетельствует новейший опрос.
По данным исследования финансовой безопасности населения, проведенного банком SEB bankas, пандемия побудила к экономии тех, у кого и раньше была такая привычка.
«Похоже, что население понимает важность экономии, формирования финансовой подушки для непредвиденных случаев», – заявила на пресс-конференции член правления SEB и глава Службы розничного банкинга SEB в Балтийских странах Соната Гутаускайте-Бубнелене.
По данным опроса, среди прочих уроков пандемии жители называют планы поиска дополнительной работы или ее смены (15%), желание изменить меньше финансовых обязательств (13%), желание уехать из Литвы (4%), желание учиться и повысить квалификацию (3%). Ничего менять не собирается достаточно большая часть опрошенных – 36%.
Репрезентативный опрос по заказу SEB провела компания рыночных и социологических исследований Baltijos tyrimai с 13 по 23 октября. В целом была опрошена 1 тыс. жителей в возрасте старше 18 лет.