Важнейший урок пандемии – экономия, свидетельствует опрос

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В качестве одного из важнейших уроков пандемии более трети респондентов в Литве (36%) назвали большую потребность в экономии, однако доля не откладывающих средства и не намеревающихся это делать остается похожей на прежнюю – 30%, свидетельствует новейший опрос.

По данным исследования финансовой безопасности населения, проведенного банком SEB bankas, пандемия побудила к экономии тех, у кого и раньше была такая привычка.

«Похоже, что население понимает важность экономии, формирования финансовой подушки для непредвиденных случаев», – заявила на пресс-конференции член правления SEB и глава Службы розничного банкинга SEB в Балтийских странах Соната Гутаускайте-Бубнелене.