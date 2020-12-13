  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Расходы населения в канун ковидного Нового года

Подробнее...
default image
Призывы Католической церкви

Подробнее...
default image
Важнейший урок пандемии – экономия

Подробнее...
default image
Зарплата в цифрах

Подробнее...
default image
Ликвидируется зона охраны госграницы

Подробнее...
default image
Контроль за изоляцией

Подробнее...
default image
Экзамены на аттестат зрелости

Подробнее...
default image
Депортация

Подробнее...
default image
Масштабы коррупции

Подробнее...
default image
Завершил деятельность батальон стран Балтии

Подробнее...
default image
Какое жилье предпочитает молодежь?

Подробнее...
default image
О выздоровлении от коронавируса

Подробнее...
default image
13-я пенсия: предвыборное обещание или реальность?

Подробнее...
default image
Сокращается поток мигрантов из Беларуси

Подробнее...
default image
О риске роста дефицита бюджета

Подробнее...
default image
Президент утвердил новый состав правительства

Подробнее...
default image
Порядок проведения экспресс-тестов

Подробнее...
default image
За минувшие сутки подтверждены 2849 новых случаев коронавируса, скончались 24 человека

Подробнее...
default image
Покупка социального жилья

Подробнее...
default image
Удастся ли убрать «гнойник» на газовом рынке Литвы?

Подробнее...
default image
Депортация, или принудительное переселение

Подробнее...
default image
В память о Неизвестном солдате

Подробнее...
default image
Возраст - не помеха для обучения и приобретения новых навыков

Подробнее...
default image
Лейла

Подробнее...
default image
Преподобный Савва Сторожевский

Подробнее...
Президент Литвы Науседа
Лидеры ЕС призвали искать пути блокировки электроэнергии с БелАЭС

Подробнее...
евро
Экономист: укрепление евро может замедлить восстановление литовского экспорта

Подробнее...
завод Беларуськалий
И. Удовицкий: санкции Литвы против "Беларуськалия" будут выгодны России и Германии

Подробнее...
default image
Премьеру Изралия подарена юбилейная монета, посвященная Виленскому Гаону

Подробнее...
default image
Прибыль Kesko Senukai в Беларуси в прошлом году выросла почти на 60%

Подробнее...
default image
Г. Ландсбергис намерен идти на новый срок полномочий в должности председателя партии

Подробнее...
default image
Канцлер Минобразования Т. Даукантас получил новую должность в министерстве

Подробнее...
default image
За минувшие сутки подтверждены 3303 новых случаев коронавируса, скончались 27 человек

Подробнее...
default image
Литва ведет консультации на рынке по системам батарей в 200 мегаватт

Подробнее...
default image
Официальный показатель безработицы в Литве достиг 15,5%

Подробнее...
default image
Вильнюс предлагает сохранить елки до весны и посадить Рождественский лес

Подробнее...
default image
Подавляющее большинство жителей 70 бедных стран не получат COVID-вакцин

Подробнее...
default image
Литва вторая в Европе по заболеваемости COVID-19 и девятнадцатая по смертности

Подробнее...
default image
В России обнаружили "уникальное" месторождение газа

Подробнее...
default image
Д. Крейвис: Балтийским странам продолжает грозить энергошантаж

Подробнее...
TOP,Деньги,Общество

Важнейший урок пандемии – экономия

Фото pixabay.com

В качестве одного из важнейших уроков пандемии более трети респондентов в Литве (36%) назвали большую потребность в экономии, однако доля не откладывающих средства и не намеревающихся это делать остается практически прежней – 30%, свидетельствует новейший опрос, сообщает BNS.  

По данным исследования финансовой безопасности населения, проведенного банком SEB bankas, пандемия побудила к экономии тех, у кого и раньше была такая привычка. 

«Похоже, что население понимает важность экономии, формирования финансовой подушки для непредвиденных случаев», – заявила на пресс-конференции член правления SEB и глава Службы розничного банкинга  SEB в Балтийских странах Соната Гутаускайте-Бубнелене. 

реклама

По данным опроса, среди прочих уроков пандемии жители называют планы поиска дополнительной работы или ее смены (15%), желание иметь меньше финансовых обязательств (13%), уехать из Литвы (4%), учиться и повысить квалификацию (3%). Ничего менять не собирается достаточно большая часть опрошенных – 36%.

Информация «ЛК», BNS 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.