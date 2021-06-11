Важно создать иностранцам возможности для изучения литовского языка– И. Шимоните

Поскольку в Литве растут диаспоры других народов важно создать возможность для этих людей выучить литовский язык, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.
«Если говорить с людьми из этих диаспор, которые растут в Литве, здесь, конечно, больше всего украинцев, возможно, столько то и представителей белорусской диаспоры – очень часто сейчас ставят вопрос об обучении литовскому языку», – заявила премьер на правительственном совещании.
«Очевидно, что нам нужно подумать, как мы можем предоставить больше возможностей людям, которые планируют здесь основаться и жить, получить возможности быстрее выучить государственный язык, поскольку такой интерес, очевидно, есть», – сказала она.
Дискуссия об обучении литовскому языку возникла на совещании, на котором представлялись вехи миграционной политики.
Министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис призвал предоставлять в государственных учреждениях больше услуг «хотя бы на нескольких основных языках Евросоюза».
«Этот вопрос, прежде всего, касается лиц высокой квалификации: представьте, что они работают в наших центрах услуг, и значит, например, им нужно представить декларацию о доходах», – сказал он.
И. Шимоните разделяет мнение о том, что должно быть больше информации на различных языках, однако она акцентировала важность обучения государственному языку.