Важные предложения по реформам будут внесены в сейм осенью — И. Шимоните

«В этом году мы надеемся, и что начато в планах правительства или есть конкретный план — осенью можно ожидать рассмотрения в сейме», — сказала журналистам во вторник И. Шимоните.

В числе важных намеченных предложений она указала проекты, связанные с изменениями климата, инновационной реформой, национальное соглашение по образованию, реорганизацию государственной службы и пересмотр налоговых льгот.

«Однако, будут ли они приняты сеймом, это уже отдельный вопрос», — добавила глава правительства.

Президент в своем сообщении сказал, что правящие тратят время на несущественные вопросы.

«Опыт показывает, что окно повестки дня, подходящее для реформ образования, здравоохранения, налогов, культуры, других важных реформ, довольно узкое», — сказал Г. Науседа в годовом сообщении во вторник в сейме.

В 2023 году в Литве пройдут выборы в советы самоуправлений, в 2024 году — выборы в сейм.

Реагируя на критику главы государства, что лидерство в управлении коронавирусной пандемией перешло от центральной власти к самоуправлениям, И. Шимоните отметила, что между самоуправления и центральная власть находятся в постоянном сотрудничестве.