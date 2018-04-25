default image
В Германии назвали главные проблемы Бундесвера

Подробнее...
default image
Президент Г. Науседа наложил вето на Закон о гражданской конфискации имущества

Подробнее...
default image
После взлома порталов обнародована фейковая новость о заразившемся коронавирусом военном

Подробнее...
default image
Лидеры ЕС сделали заявление по случаю Brexit

Подробнее...
default image
Граждане Литвы, проживающие в Великобритании не должны испытать неудобства из-за "Брексита"

Подробнее...
default image
В России и Великобритании подтверждены первые случаи заражения новым коронавирусом

Подробнее...
default image
Что ожидает экономику Литвы в условиях мировой рецессии?

Подробнее...
default image
Brexit удался. Что будет дальше?

Подробнее...
default image
ВОЗ признала коронавирус международной ЧС

Подробнее...
default image
В Литве открыта горячая круглосуточная линия по вопросам коронавируса

Подробнее...
default image
В Конгрессе США одобрили законопроекты, ограничивающие право Трампа вести войну с Ираном

Подробнее...
default image
В 2019 году в Литве в пожарах погибли 70 человек

Подробнее...
default image
ПАСЕ приняла резолюцию с требованиями к России

Подробнее...
default image
В Висагинасе начинается строительство завода ЗАО «Intersurgical»

Подробнее...
default image
Китай ввел уголовную ответственность за отказ от лечения коронавируса

Подробнее...
default image
Генеральное консульство Литвы в Гродно переедет в новое здание

Подробнее...
default image
Украина готова к "промышленному безвизу" с ЕС

Подробнее...
default image
Новый порядок продажи древесины – первенство предоставят действующим в Литве переработчикам

Подробнее...
default image
Adidas проиграл H&M две полоски. Спор длился 23 года

Подробнее...
default image
Обновленные молы позволят Клайпедскому порту развиваться

Подробнее...
Перекресток мнений

Вдогонку за ЕС

  • Фото lb.lt

За последние два десятилетия Литва сократила разрыв со средним показателем прожиточного уровня в странах Евросоюза, однако для его достижения стране придется преодолеть сложные вызовы, свидетельствует анализ Банка Литвы (БЛ, Центробанка). Об этом сообщает BNS

«Если будет сохранен такой уровень экономического роста в масштабе страны, а не только Вильнюса, то мы, вероятно, догоним средний показатель по ЕС за четверть века. Все же есть огромное «но»,  связанное с рынком труда», – заявил на пресс-конференции директор службы экономической и финансовой стабильности БЛ Гядиминас Шимкус.

Одним из основных показателей уровня жизни является внутренний валовой продукт (ВВП) на одного жителя по стандарту покупательной способности, то есть с учетом разницы цен между государствами – в 1995 году в Литве он оставлял лишь 33% среднего показателя в ЕС, а по новейшим данным, сейчас уже превышает 80%.

За четверть века соотношение ВВП на одного жителя Литвы и среднего показателя ЕС выросло на 48 проц. пунктов. Это крупнейший показатель экономической конвергенции (приближения экономики страны к среднему показателю ЕС) среди всех новых членов Евросоюза – а значит, Литва быстрее других приближается к среднему показателю в блоке.

реклама

По подсчетам экономистов Банка Литвы, если хозяйство Литвы и ЕС будут расти сходными темпами, как и в последнее десятилетие, то экономика страны достигнет среднего уровня ЕС к 2042 году. Это означает, что потребуется еще почти четверть века, чтобы доходы жителей и прожиточный уровень достигли среднего показателя блока. 

При этом, по словам аналитиков БЛ, нынешний темп роста экономики не гарантирован, с учетом будущих экономических вызовов, прежде всего связанных с рабочей силой. Уже сейчас жители Литвы почти всех возрастных групп являются одними из самых активных на рынке труда из всех стран ЕС, то есть работают либо активно ищут работу. Поэтому возможности вовлечения еще большей доли населения в рынок труда достаточно ограничены.

Кроме того, из-за демографических тенденций сокращается численность трудоспособного населения.

В Центробанке считают, что даже положительный баланс миграции не выправил бы эту ситуацию.

Кроме того, сокращение количества людей трудоспособного возраста в стране запрограммировано по причине демографических тенденций. Уже в ближайшее время число ушедших с рынка труда на пенсию представителей поколения так называемого бэби-бума (родившихся в послевоенный период 20 века, ежегодно их уходит на пенсию около 37 тыс.) будет втрое больше, чем влившихся в рынок труда молодых людей, родившихся после восстановления независимости Литвы (ежегодно около 27 тыс.).

Аналитики БЛ считают, что негативный фактор рабочей силы, по существу, не компенсирует и то, что в будущем продолжится положительный баланс миграции, фиксировавшийся в прошлом году впервые после восстановления независимости, когда в страну прибыло больше жителей, чем уехало из нее.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600