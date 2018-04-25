Вдогонку за ЕС

Фото lb.lt

За последние два десятилетия Литва сократила разрыв со средним показателем прожиточного уровня в странах Евросоюза, однако для его достижения стране придется преодолеть сложные вызовы, свидетельствует анализ Банка Литвы (БЛ, Центробанка). Об этом сообщает BNS.

«Если будет сохранен такой уровень экономического роста в масштабе страны, а не только Вильнюса, то мы, вероятно, догоним средний показатель по ЕС за четверть века. Все же есть огромное «но», связанное с рынком труда», – заявил на пресс-конференции директор службы экономической и финансовой стабильности БЛ Гядиминас Шимкус.

Одним из основных показателей уровня жизни является внутренний валовой продукт (ВВП) на одного жителя по стандарту покупательной способности, то есть с учетом разницы цен между государствами – в 1995 году в Литве он оставлял лишь 33% среднего показателя в ЕС, а по новейшим данным, сейчас уже превышает 80%.

За четверть века соотношение ВВП на одного жителя Литвы и среднего показателя ЕС выросло на 48 проц. пунктов. Это крупнейший показатель экономической конвергенции (приближения экономики страны к среднему показателю ЕС) среди всех новых членов Евросоюза – а значит, Литва быстрее других приближается к среднему показателю в блоке.