default image
Кабмин разрешил Air Baltic возобновить полеты из Вильнюса в Ригу и Таллин

Подробнее...
default image
В ЕС разработали критерии восстановления туризма

Подробнее...
default image
Ведется опрос пациентов, выписанных из Вильнюсской горбольницы, по поводу COVID-19

Подробнее...
default image
Генпрокурор Литвы Э.Пашилис: пересмотрим и свои решения

Подробнее...
default image
Еврокомиссия подготовила рекомендации по открытию границ в ЕС

Подробнее...
default image
Минздрав Латвии планирует открытие летних лагерей

Подробнее...
default image
Чемпионат Литвы по футболу можно возобновить с 30–31 мая – федерация

Подробнее...
default image
Среди новых случаев коронавируса – вильнюсские медики, водитель автобуса

Подробнее...
default image
Испания стала самой популярной страной ЕС среди мигрантов

Подробнее...
default image
В Великобритании начинается первый этап ослабления карантина

Подробнее...
default image
Открывается еще один погранпункт на границе Литвы и Латвии– МВД

Подробнее...
default image
США намерены предоставить грин-карты тысячам медработников из зарубежных стран

Подробнее...
default image
Смягчение карантина: теперь в открытых местах маски носить необязательно

Подробнее...
default image
Для возвращающихся в Литву будет обязательна самоизоляция и проверка на COVID-19

Подробнее...
default image
Германия с 16 мая смягчает контроль на границах с соседними странами

Подробнее...
default image
В ООН прогнозируют масштабный голод после пандемии

Подробнее...
default image
А.Вярига: карантин в Литве скорее всего будет продлен и сохранится надолго

Подробнее...
default image
В Турции введен комендантский час в 31 провинции

Подробнее...
default image
Климатологи дали неутешительный прогноз по изменениям климата

Подробнее...
default image
С 25 мая школьники начальных классов в Литве вернутся в школы, возобновят работу кружки

Подробнее...
default image
Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлен до 30 мая

Подробнее...
default image
Евросоюз видит в пандемии возможную угрозу военной безопасности мира

Подробнее...
default image
По обвинениям в коррупции задержано 11 лиц, среди них – прокуроры, сотрудник СРФП

Подробнее...
default image
Возврат денег за несостоявшиеся полеты: ЕС на стороне потребителей

Подробнее...
default image
В Литве подтверждено 14 новых случаев коронавируса, общее количество – 1505

Подробнее...
default image
Лоукостер Ryanair возобновит 40% рейсов с 1 июля

Подробнее...
default image
Возобновляются регулярные рейсы из Вильнюса во Франкфурт

Подробнее...
default image
Япония может досрочно отменить режим ЧП в ряде префектур

Подробнее...
default image
В будущем в Литве вероятно снижение цен - экономист М.Дубниковас

Подробнее...
default image
Сегодня Европарламент рассмотрит визовое соглашение с Беларусью

Подробнее...
default image
В Эстонии с 18 мая откроются спортклубы и бассейны

Подробнее...
default image
Идет поиск ускорения работ Rail Baltica и электрификации ж/д

Подробнее...
default image
В Греции и Испании открываются пляжи

Подробнее...
default image
В мае Литва подпишет с Беларусью соглашение об оповещении об атомной аварии

Подробнее...
default image
Лавров: РФ получит от США помощь по коронавирусу

Подробнее...
default image
Власти Великобритании разрешат проведение спортивных мероприятий без зрителей с июня

Подробнее...
default image
Ввезенные случаи коронавируса в Литве составляют 20% от общего количества

Подробнее...
default image
Ситуация в Вильнюсской клинической городской больнице сложная

Подробнее...
default image
Президент Польши подписал новую стратегию нацбезопасности страны

Подробнее...
default image
В Латвии увеличили “детское пособие” и ввели доплату за уход за ребенком с инвалидностью

Подробнее...
TOP,Виленский Вестник,Здравоохранение,Новости

Ведется опрос пациентов, выписанных из Вильнюсской горбольницы, по поводу COVID-19

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

После того, как выяснилось, что COVID-19 заболели три пациента, выписанные из Вильнюсской городской клинической больницы, Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) начал опрос пациентов, выписанных из этой больницы, ставшей очагом коронавируса. 

«В ходе эпидемиологической диагностики было установлено, что три пациента, выписанные из отделения внутренних болезней больницы, заболели COVID-19 после выписки. Идет очень интенсивный опрос всех прочих лиц, выписанных раннее, в течение 14 дней», – сообщила в среду на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

В этой больнице очагами вируса стали реанимационное отделение и отделение внутренних болезней. 

Ранее коронавирус был выявлен у 11 работников этой больницы, а вторник — еще у двух работников. 

Также заражены 12 находящихся на лечении пациентов: 10 в отделении внутренних болезней, два – в реанимации.

По словам Р. Лингене, хотя у работников больницы измеряется температура, ее не регистрируют. Учерждение также не предоставило НЦОЗ графиков температуры пациентов, не создана отдельная команда для ухода за пациентами повышенного риска. 

«Те же работники предоставляют услуги здравоохранения как группе пациентов низкого, так и высокого риска. Правда, используются средства защиты третьего уровня, но средства действуют тогда, когда используются в комплексе», – подчеркнула глава НЦОЗ.

В данный момент центр проверяет информацию о том, что инфекция в больнице распространилась из реанимационного отделения. Проверяются и другие гипотезы. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.