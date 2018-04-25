Ведется опрос пациентов, выписанных из Вильнюсской горбольницы, по поводу COVID-19

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

После того, как выяснилось, что COVID-19 заболели три пациента, выписанные из Вильнюсской городской клинической больницы, Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) начал опрос пациентов, выписанных из этой больницы, ставшей очагом коронавируса.

«В ходе эпидемиологической диагностики было установлено, что три пациента, выписанные из отделения внутренних болезней больницы, заболели COVID-19 после выписки. Идет очень интенсивный опрос всех прочих лиц, выписанных раннее, в течение 14 дней», – сообщила в среду на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

В этой больнице очагами вируса стали реанимационное отделение и отделение внутренних болезней.

Ранее коронавирус был выявлен у 11 работников этой больницы, а вторник — еще у двух работников.

Также заражены 12 находящихся на лечении пациентов: 10 в отделении внутренних болезней, два – в реанимации.

По словам Р. Лингене, хотя у работников больницы измеряется температура, ее не регистрируют. Учерждение также не предоставило НЦОЗ графиков температуры пациентов, не создана отдельная команда для ухода за пациентами повышенного риска.

«Те же работники предоставляют услуги здравоохранения как группе пациентов низкого, так и высокого риска. Правда, используются средства защиты третьего уровня, но средства действуют тогда, когда используются в комплексе», – подчеркнула глава НЦОЗ.

В данный момент центр проверяет информацию о том, что инфекция в больнице распространилась из реанимационного отделения. Проверяются и другие гипотезы.