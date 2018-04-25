Ведётся подготовка к реконструкции участка Via Baltica до границы с Польшей

«Как только правительство утвердит генеральный план, мы объявим тендер на разработку технического проекта. На это может уйти до полутора лет, но параллельно в это же время будут проводиться процедуры изъятия земли для общественных нужд», — сказал Андреев BNS.

У владельцев должно быть изъято 745 земельных участков или их частей. По словам В.Андреева, пока неизвестно, сколько денег понадобится на эти цели.

Хотя и предполагается, сказал он, что реконструкция участка обойдётся примерно в 300 млн евро, эта сумма ещё может изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

После реконструкции участка разрешённая скорость на нём будет увеличена до 130 километров в час, не останется всех одноуровневых переездов и съездов, будут разделены транзитный и местный транспорт, пересечения будут оборудованы на расстоянии не менее 5 километров.

Четырёхполосная международная автомагистраль Via Baltica соединит Таллинн, Ригу, Каунас и Варшаву. По ней из Западной Европы через Польшу следует очень много грузового транспорта.

Общая протяжённость Via Baltica в Литве составляет 274 километра, проекту присвоен статус особой