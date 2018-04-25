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Веганка из Перта хочет запретить барбекю: Зеленый континент против

Фото pixabay.com

Тысячи людей соберутся в следующем месяце у дома веганки Силли Карден в Перте, столице штата Западная Австралия, чтобы поджарить мясо и поддержать таким образом давнюю традицию воскресных пикников.

Об этом пишет в среду, 4 сентября, зарубежная пресса со ссылкой на австралийский телеканал 9news.

Мисс Карден, по профессии массажистка, прославилась тем, что подала в суд на своих соседей: истица заявляет, что запах жареного мяса, который исходит из их двора, «резко снижает качество ее жизни».

В «протестном пикнике» напротив дома веганки соберутся 19 октября более 3.000 человек, которые организуют свои действия в соцсети Facebook, создав там сообщество под названием «Барбекю для Силлы Карден».

«Не позволим уничтожить старую добрую австралийскую традицию. Присоединяемся к коммюнити BBQ и поможем Силле Карден наколоть кусок свинины на вилку», – так описывается в блогах это мероприятие.

Юридическая война началась в прошлом году. Силла, которая также хочет запретить соседям курить и играть в баскетбол, подала исковое заявление в суд, и оно было отклонено. Тогда женщина обратилась в апелляционный суд, который также отказался рассматривать дело. Силла не намерена сдаваться и планирует обратиться в Верховный суд.

NEWSru.com

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