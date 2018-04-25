Великобритания готовится ввести полноценные проверки товаров на границе с ЕС

Соединенное Королевство готовится к введению полноценных проверок товаров на границе с Евросоюзом в том случае, если переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Брюсселем закончатся провалом, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

Речь идет об ужесточении первоначального сценария, при котором сделка отсутствует. Он предполагал, что при провале переговоров экспортно-импортные операции будут затронуты по минимуму, а 87% товаров будут избавлены от каких-либо дополнительных тарифов и пошлин.

«Мы планируем полноценные проверки для всего импорта из ЕС, которые будут включать в себя экспортные декларации, декларации об охране, ветеринарные проверки и прохождение всех товаров для супермаркетов через таможенные посты», — приводит газета слова высокопоставленного источника в правительстве Соединенного Королевства. «Это удвоит нагрузку на наши пограничные службы в январе 2021 года», — добавил он.

По мнению The Daily Telegraph, декларируя такую жесткость, Лондон поднимает ставки перед началом переговоров о будущих отношениях, которые должны стартовать в марте. Впрочем, Евросоюз эти планы не слишком напугали. «Мы слышали подобные угрозы от предыдущего премьер-министра Терезы Мэй, но, честно говоря, мы никогда в них не верили. Если Великобритания готова к пограничным проверкам, которые на самом деле будут, то это будет намного лучше для обеих сторон», — цитирует газета высокопоставленного источника в ЕС.