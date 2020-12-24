Великобритания и ЕС достигли соглашения о будущих отношениях и торговой сделке

Фото из открытых источников

Власти Великобритании и Евросоюз достигли принципиальной договоренности о заключении соглашения о будущих отношениях и свободной торговле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News, который приводит данные от источников в правительстве королевства.

Сообщается, что документ еще не подписан, однако стороны смогли преодолеть основные разногласия на переговорах.

Немногим ранее агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника в ЕС информировало, что Совет ЕС уже начал процедуру подготовки к реализации торгового соглашения с Великобританией с 1 января на случай, если Брюсселю и Лондону удастся договориться в ближайшее время.

Дипломатам Евросоюза сказали быть готовыми встретиться в 24 декабря, если соглашение будет достигнуто в сегодня.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны были договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

Вопрос о рыболовецких квотах — один из двух главных камней преткновения на торговых переговорах Великобритании и ЕС. Второй преградой на пути к сделке были так называемые единые правила игры, то есть требование обеспечивать условия равной конкуренции для британских и европейских компаний.