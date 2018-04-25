default image
Количество найденного на Куршской косе парафина беспрецедентно

Подробнее...
default image
В России анализируют предложенную Трампом "сделку века"

Подробнее...
default image
В Польше ожидают «российского вмешательства» в президентские выборы

Подробнее...
default image
Торговцев будут штрафовать за бесплатную раздачу пластиковых пакетов

Подробнее...
default image
В Вильнюсе состоялось первое заседание литовско-польского Совета министров по обороне

Подробнее...
default image
Число заразившихся коронавирусом превысило 6000

Подробнее...
default image
Украина введет для британцев безвиз

Подробнее...
default image
Большинство мэров одобряет передачу образовательных средств самоуправлениям

Подробнее...
default image
Великобритания и ЕС начнут торговые переговоры 3 марта

Подробнее...
default image
А. Зуокас, А. Паулаускас и Р. Жемайтайтис пойдут на выборы под мушкетерским лозунгом

Подробнее...
default image
В связи с распространением птичьего гриппа в Польше проверят и литовские птицефабрики

Подробнее...
default image
ПАСЕ приняла жесткую резолюцию по Польше

Подробнее...
default image
"Сделка века": Израиль аннексирует Иорданскую долину и поселения Иудеи и Самарии

Подробнее...
default image
Глава МИД Литвы: Холокост является шрамом на лице человечества

Подробнее...
default image
Сейм Литвы завершил внеочередную сессию принятием поправок, связанных с экологией

Подробнее...
default image
В ООН составили портрет современной семьи

Подробнее...
default image
В Британии вводят в оборот монету в честь Brexit

Подробнее...
default image
В очаге коронавируса в китайском Ухане находятся три гражданина Литвы

Подробнее...
default image
Будут обновлены системы измерения шума в аэропортах Каунаса и Паланги

Подробнее...
default image
В Санкт-Петербурге с 2021 года планируют ввести туристический сбор

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Великобритания и ЕС начнут торговые переговоры 3 марта

  • Фото из открытых источников

Великобритания и Евросоюз начнут переговоры о будущих торговых отношениях 3 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

По информации издания, перед группами переговорщиков, которые продолжат возглавлять Ричард Фрост с британской стороны и Мишель Барнье со стороны Евросоюза, стоит непростая задача завершить дискуссии к 31 декабря текущего года. Именно тогда прекратит действовать так называемый переходный период после выхода Великобритании из ЕС, намеченного на 31 января.

В Брюсселе считают, что завершить согласование всех сложных торговых вопросов всего за 10 месяцев — слишком амбициозная задача, но британское правительство под руководством премьер-министра Бориса Джонсона не намерено продлевать срок переходного периода.

Великобритания должна была покинуть сообщество 29 марта 2019 года, однако дата неоднократно переносилась, так как депутаты не могли договориться об условиях выхода из ЕС. Сдвинуть дело с мертвой точки удалось Джонсону, партия которого получила значительное преимущество перед оппозицией после досрочных парламентских выборов, состоявшихся в декабре.

реклама

belta.by

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600