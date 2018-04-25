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Великобритания и ЕС заключили соглашение по Brexit — «справедливое и сбалансированное»

Photo by stephendarlington on Foter.com / CC BY-ND

Делегации ЕС и Великобритании, проведя более двух суток в непрерывных переговорах, достигли договоренности «по дополнительному протоколу о Северной Ирландии и политической декларации, которые дополнят соглашение о выходе Великобритании из ЕС».

Об этом написал в четверг, 17 октября, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на своей странице в социальной сети Twitter.

«Когда есть политическая воля, будет и договор – и у нас он есть. Это справедливое и сбалансированное соглашение между ЕС и Великобританией свидетельствует о нашей приверженности поиску решений» – приводит пресса текст в блоге Юнкера.

Юнкер призвал лидеров глав государств ЕС, которые соберутся на саммите в Брюсселе, одобрить соглашение, что позволит завершить процесс Brexit и приступить к обсуждению сотрудничества.

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В четверг на саммите ЕС была утверждена договоренность о параметрах выхода Великобритании из ЕС и была установлена его дата — 1 ноября, если все документы будут своевременно ратифицированы британским парламентом.

Переговорщики ЕС и Великобритании согласовали тексты 100-страничного дополнительного протокола по Ирландии и Северной Ирландии и 25-страничной политической декларации, которые будут приложены к 500-страничному соглашению по Brexit, принятому еще в декабре прошлого года.

Напомним, что в соответствии с протоколом ЕС окончательный выход Великобритании из сообщества должен был произойти 29 марта 2019 года – через два года после подачи соответствующего письменного уведомления. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект Brexit, разработанный Брюсселем и правительством Терезы Мэй.

ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем – на 31 октября, а Мэй, не сумевшая вывести страну из тупика, была вынуждена подать в отставку.

Сменивший ее на посту премьер-министра Борис Джонсон заявил, что Лондон не будет просить Брюссель о новых отсрочках и покинет Евросоюз не позднее 31 октября. При этом он требовал смягчить условия соглашения, угрожая в противном случае выходом без оного, против чего возражали большинство депутатов британского парламента.

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