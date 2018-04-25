Великобритания и ЕС заключили соглашение по Brexit — «справедливое и сбалансированное»

Делегации ЕС и Великобритании, проведя более двух суток в непрерывных переговорах, достигли договоренности «по дополнительному протоколу о Северной Ирландии и политической декларации, которые дополнят соглашение о выходе Великобритании из ЕС».

Об этом написал в четверг, 17 октября, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на своей странице в социальной сети Twitter.

«Когда есть политическая воля, будет и договор – и у нас он есть. Это справедливое и сбалансированное соглашение между ЕС и Великобританией свидетельствует о нашей приверженности поиску решений» – приводит пресса текст в блоге Юнкера.

Юнкер призвал лидеров глав государств ЕС, которые соберутся на саммите в Брюсселе, одобрить соглашение, что позволит завершить процесс Brexit и приступить к обсуждению сотрудничества.