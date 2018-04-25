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Великобритания и Ирландия разработали проект соглашения по правительству Северной Ирландии

  • Фото pixabay.com

Великобритания и Ирландия разработали проект соглашения с целью возобновления работы правительства Северной Ирландии после почти трехлетнего перерыва. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times.

Сделка, которая достигнута в результате длительных переговоров, предусматривает, в частности, крупные британские капиталовложения в сферу здравоохранения и инфраструктуры в регионе. Точная сумма инвестиций будет обнародована после того, как проект соглашения будет одобрен ведущими политическими партиями Северной Ирландии.

В связи с этим Лондон и Дублин попросили спикера регионального парламента — Ассамблеи Северной Ирландии — провести в пятницу заседание законодательного органа в попытке сформировать местное коалиционное правительство в составе Демократической юнионистской партии (ДЮП) и республиканской партии Sinn Fein, а также при участии Юнионистской партии Ольстера, Социал-демократической лейбористской партии и Партии альянса Северной Ирландии.

ДЮП, по сведениям издания, уже просигнализировала о том, что пока не готова подписать этот документ, однако, по словам ее лидера Арлин Фостер, он закладывает основу «для справедливого и сбалансированного восстановления ассамблеи и исполнительной власти». «Это не идеальная сделка, и в ней есть элементы, которые, как мы признаем, представляют собой компромиссные результаты», — добавила она.

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Согласно заявлению лидера Sinn Fein Мэри Лу Макдональд, исполком партии примет решение по этой сделке в пятницу. «Мы изучаем текст и внимательно его рассмотрим», — сказала она.

Переговоры о формировании коалиционного правительства Северной Ирландии были сорваны в марте 2017 года. Причиной этому послужило решение Sinn Fein не выдвигать кандидатуру своего представителя на пост заместителя первого министра.

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