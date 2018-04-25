Великобритания изолирует всех людей старше 70 лет

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Правительство Великобритании в ближайшие недели готовится изолировать на длительный период всех граждан, которым более 70 лет, чтобы защитить их от коронавируса, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, сообщает BBC.

По его словам, это указание поступит не немедленно, но когда это произойдет, то изоляция пожилых людей, а также младших, у которых есть затруднения со здоровьем, продолжится «очень долго».

Правительство Великобритании находится под давлением в то время, как количество погибших в стране возросло до 21 в субботу. Все умершие — это люди старше 60 лет или с сопутствующими заболеваниями. Изолированным гражданам прикажут оставаться дома и запастись продуктами и жизненно важными лекарствами.

Хэнкок заявил, что люди без симптомов смогут посещать старших родственников и друзей, но оставаться на расстоянии в два метра.