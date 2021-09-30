Великобритания мобилизует военных для доставки бензина на АЗС

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Правительство Великобритании привело армию в состояние повышенной готовности, чтобы справиться с охватившим страну топливным кризисом, сообщает BBC.

Предполагается, что в случае крайней необходимости армейские водители пересядут за руль бензовозов и будут развозить топливо по автозаправкам, предварительно пройдя краткое обучение.

«Подключение военных может стать необходимой временной мерой для обеспечения дополнительной цепочки поставок. Это поможет ослабить давление, вызванное резким скачком спроса на топливо в некоторых районах», — заявил министр энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг.