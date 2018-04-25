Великобритания намерена запретить продажу бензиновых и дизельных машин к 2030 году

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Власти Великобритании планируют запретить продажу новых легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году. Как сообщила газета Financial Times, с соответствующим заявлением на следующей неделе выступит премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, сообщает ТАСС.

Изначально британское правительство собиралось ввести этот запрет к 2040 году, однако в феврале глава Кабмина заявил о намерении «положить конец продаже новых легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году». Теперь, как утверждают источники газеты, власти намерены отказаться от продажи в стране таких машин уже к концу текущего десятилетия.

При этом, по сведениям издания, гибридные автомобили, в которых совместно используются двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель, попадут в список запрещенных лишь в 2035 году, как и предполагалось ранее.