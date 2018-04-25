  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Россия и Турция обеспечат безопасность в Карабахе – Алиев

Подробнее...
default image
Что обещают претенденты на посты министров

Подробнее...
default image
Во Франции разрешили работу связи 5G

Подробнее...
default image
И. Шимоните говорит об улучшении ситуации с равенством полов в предложенном Кабмине

Подробнее...
default image
Литве не требуются радикальные изменения во внешней политике - Г. Ландсбергис

Подробнее...
default image
Великобритания намерена запретить продажу бензиновых и дизельных машин к 2030 году

Подробнее...
default image
Г. Ландсбергис выдвигается в главы МИД, а А. Дулькис – в министры здравоохранения

Подробнее...
default image
ЕС заключил контракт с компанией CureVac на предзаказ вакцины от COVID-19

Подробнее...
default image
Страны БРИКС выступили за дипломатические способы решения конфликтов в мире

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы одобрил приобретение вакцин у BioNTech и Pfizer

Подробнее...
default image
Членам сейма предложат постоянно тестироваться на коронавирус, заявила В. Чмилите-Нильсен

Подробнее...
default image
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтверждены 1935 новых случая COVID-19, скончались 24 человека

Подробнее...
default image
Соцдемократ Ю. Сабатаускас назначен вице-спикером сейма

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы уточнит условия карантина, решение о его продлении - на следующей неделе

Подробнее...
default image
В НАТО предостерегли Трампа от вывода войск из Афганистана

Подробнее...
default image
От встречи И. Шимоните и А. Дуды ждут сигналов о подходе к Польше

Подробнее...
default image
ФАО: Более 800 миллионов человек страдают от голода

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис после встречи с А. Дудой: нельзя допустить раскола нашего единства

Подробнее...
default image
В Латвии из-за коронавируса откажутся от массовых празднований Нового года

Подробнее...
default image
Г. Науседа и И. Шимоните встретятся, чтобы обсудить формирование Кабмина

Подробнее...
default image
В Швеции ограничат продажу алкоголя по ночам

Подробнее...
default image
Г. Науседа призывает ЕС ввести санкции поддерживающим режим Беларуси предприятиям

Подробнее...
default image
Беларусь расширила ответные санкции против ЕС и Канады

Подробнее...
default image
Премьер Литвы считает, что новые власти испортят отношения с Польшей

Подробнее...
default image
В пригороде Парижа демонтировали крупный лагерь мигрантов

Подробнее...
default image
Литва не закроет глаза на проблемы с правами человека в Польше– Г. Ландсбергис

Подробнее...
default image
Г. Науседа призвал главу Польши искать пути диалога с обществом по вопросам прав человека

Подробнее...
default image
В связи с пандемией миссия МАГАТЭ в Литве проходит виртуально

Подробнее...
default image
Коронавирус стремительно распространяется в шведских домах престарелых

Подробнее...
default image
Третий пакет санкций Минску неизбежен, заявила советник президента

Подробнее...
default image
Еврокомиссия подписала соглашение о закупке 405 млн доз вакцины от COVID-19

Подробнее...
default image
В связи с выявлением COVID-19 у депутата, заседание сейма Литвы не отзывается

Подробнее...
default image
Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета ЕС и помощь пострадавшей от пандемии экономике

Подробнее...
default image
В. Чмилите-Нильсен: мы не можем закрывать глаза на происходящее в Польше

Подробнее...
default image
Министерство просит ГСРЭ обосновать утверждения о торговле электроэнергии с БелАЭС в Литве

Подробнее...
default image
Еврокомиссия представила стратегию обеспечения равенства для ЛГБТ

Подробнее...
default image
Одной вакцинации от коронавируса недостаточно для борьбы с пандемией - ВОЗ

Подробнее...
default image
Сейм Литвы проголосует по мандату об отправке военных в Ирак

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтверждены 996 новых случаев COVID-19, 14 смертей

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Великобритания намерена запретить продажу бензиновых и дизельных машин к 2030 году

Фото pixabay.com

Власти Великобритании планируют запретить продажу новых легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году. Как сообщила газета Financial Times, с соответствующим заявлением на следующей неделе выступит премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, сообщает ТАСС.

Изначально британское правительство собиралось ввести этот запрет к 2040 году, однако в феврале глава Кабмина заявил о намерении «положить конец продаже новых легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году». Теперь, как утверждают источники газеты, власти намерены отказаться от продажи в стране таких машин уже к концу текущего десятилетия.

При этом, по сведениям издания, гибридные автомобили, в которых совместно используются двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель, попадут в список запрещенных лишь в 2035 году, как и предполагалось ранее.

реклама

Financial Times подчеркнула, что объявление о запрете продажи с 2030 года новых бензиновых и дизельных машин будет сделано для того, чтобы уже сейчас подтолкнуть автовладельцев переходить на более экологичные транспортные средства. Ожидается, что в 2021 году правительство выделит 500 млн фунтов стерлингов ($660 млн) для расширения сети зарядных станций для электромобилей. Как отметила газета, популярность электрокаров в королевстве растет из года в год, однако на данный момент спрос на них гораздо ниже, чем на другие машины: в прошлом месяце их продажи составляли лишь 7% от общего числа.

Принимая подобные решения, британское правительство стремится добиться к 2050 году нулевого выброса парниковых газов антропогенного происхождения. Лондон взял курс на сокращение объема выброса парниковых газов в 2019 году, разработав программу под названием «Чистый ноль». Предполагается, что королевство поэтапно будет переходить на такие способы производства и ведения жизнедеятельности, при которых вредные выбросы в атмосферу будут неуклонно уменьшаться.

belta.by

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.