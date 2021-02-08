Британский министр по вопросам вакцинации Надим Захави заявил в интервью Sky News, что Великобритания не планирует вводить паспорт вакцинированного, призванный позволить привитым от коронавируса британцам путешествовать за рубеж, сообщает РИА Новости.

Газета Times на этой неделе сообщала со ссылкой на свои источники, что правительство Великобритании планирует ввести в стране паспорт вакцинированного, и британские чиновники уже начали работу над ними. Источники газеты в туристической отрасли подчеркивали, что если туристы из Британии смогут предоставить доказательства вакцинации от коронавируса, то в мае их может принять Греция.