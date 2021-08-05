Великобритания объявила о передаче двух кораблей Украине

Фото royalnavy.mod.uk

Королевский военно-морской флот Великобритании передаст Украине два противоминных корабля класса Sandown – Blyth и Ramsey. Об этом сообщается на сайте флота.

«Корабли противоминной защиты класса Sandown прошли долгий путь длинною в 175 тысяч миль в течение 21 года для Ramsey, и 185 тысяч миль за 20 лет для Blyth, поддерживая операции на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании или выполняя обязанности в рамках НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря», – говорится в сообщении.

Церемония прощания с кораблями прошла на военно-морской базе Клайд в Шотландии. С них спустили флаги Королевского флота.

«Пришло время попрощаться с кораблем, который был и домом, и образом жизни для многих», – сказал последний командир Ramsey капитан-лейтенант Джоэл Робертс.

Указано, что эти корабли заменяются расширяющейся инициативой Project Wilton по внедрению автономных/беспилотных лодок и систем для добычи полезных ископаемых.

«Blyth и Ramsey будут наслаждаться новой жизнью в Черном море. После завершения ремонтных работ оба судна будут переданы ВМС Украины», – отметили в британском ВМФ.