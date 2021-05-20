Великобритания официально признала животных «разумными существами»

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Британский парламент поддержал закон, внесенный защитниками животных. Представители фауны на официальным уровне признаны разумными существами и наделены правом на комфортную жизнь.

Правительственная пресс-служба подчеркнула, что нововведение стало возможным благодаря выходу страны из Европейского союза: это позволяет ей принимать законы без ожидания одобрения со стороны ЕС, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на nat-geo.ru.

Швейцария — еще одно не входящее в ЕС европейское государство — приняла похожий закон в 2018 году. Здесь правила обращения с животными среди прочего запрещают варить живых омаров и раков, а также обеспечивают собакам свободу лаять.

В Британии новый закон будет применяться только к позвоночным. Для борьбы с контрабандой домашних питомцев меняются правила ввоза, а против краж будет работать отдельно созданная правительственная группа. Запрещаются обучающие электронные ошейники, а для кошек введено обязательное чипирование.

Приматов больше нельзя содержать в домашних условиях, и отдельные меры прописаны в отношении охоты на зайцев с борзыми. Это историческое развлечение очень популярно в Британии даже несмотря на то, что в последние десятилетия находится вне закона. Первой кровавый спорт запретила Шотландия в 2002 году, а затем и другие части страны, но многие пытаются обойти запрет — например, надевая на собак намордники. Борьба с проведением этих мероприятий будет усилена.

Негуманными признаны клеевые ловушки, которые используются не только для насекомых, но и для крупных позвоночных. Программы сохранения дикой природы в Великобритании получат дополнительное финансирование. Введен запрет на ввоз охотничьих трофеев вымирающих животных, а также продажу слоновой кости. Также запрещены импорт и экспорт акульих плавников.

На паузу — для дальнейшего изучения — поставлен вопрос с фуа-гра, клетками для домашней птицы и ящиками для опороса свиней. Для того, чтобы фермеры не потерпели убытки вследствие ограничения их деятельности, планируется ввести режим субсидирования хозяйств.

В ближайшие месяцы также будет внесен ряд поправок и введен ряд других нормативных актов, направленных на благополучие представителей фауны.

Великобритания была первой страной в мире, обратившей внимание законодателей на права животных. В 1822 году был принят Закон о жестоком обращении с рогатым скотом, а в 1911-м — общий Закон о защите животных. С тех пор она последовательно проводила реформы, такие как ведение обязательного видеонаблюдения на бойнях и запрет на участие зверей в цирках.