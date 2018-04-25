Великобритания отменяет карантин для прибывающих из ряда стран

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ТАСС пишет, что власти Великобритании решили отменить обязательное прохождение 14-дневного карантина для въезжающих из ряда стран — ОАЭ, Катара, Чили, Исландии, Камбоджи, Лаоса, Бахрейна, из Теркса и Кайкоса.

Нововведение вступило в силу 14 ноября. При этом Великобритания вновь делает обязательным соблюдение карантина для въезжающих из Греции (кроме островов Корфу, Крит, Родос, Кос и Закинф).

Напомним, Британия остаётся одной из немногих стран Европы, не закрывавших свои границы во время пандемии. Карантин для въезжающих их отдельных стран она ввела лишь в июне. С начала пандемии в Великобритании было выявлено более 1.29 млн инфицированных, погибли свыше 50 300 пациентов — это рекордный показатель для Европы.