Великобритания отменяет карантин для прибывающих

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Власти Великобритании с 6 июля отменяют требование соблюдать двухнедельный карантин для прибывающих в страну.

Решение касается граждан стран с низким уровнем заболеваемости коронавирусом. Все страны поделят на три категории (зелёная, оранжевая, красная) в зависимости от масштабов распространения коронавируса, динамики пандемии и достоверности данных. Списки будут представлены в течение недели.

Граждане стран из зелёной и оранжевой групп не будут обязаны отправлять в двухнедельную изоляцию, лицам из стран красной группы въезд будет запрещён.

Кроме того, власти Великобритании представят рекомендации для граждан по поводу посещения тех или иных стран и регионов. Сейчас в стране ещё действует запрет на поездки за рубеж, кроме необходимых.