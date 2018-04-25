Великобритания переносит запуск 5G из-за запрета Huawei

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В Великобритании власти требуют найти замену оборудованию Huawei для широкополосной передачи.

В Великобритании запретили местным мобильным операторам покупать у китайской компании Huawei оборудование для сетей 5G после 31 декабря.

Также операторов обязали удалить уже установленное оборудование Huawei до 2027 года. Доуден отметил, что из-за этого введение 5G в стране придется отложить на год.

Решение связано с санкциями, введенными Вашингтоном. В США Huawei объявили угрозой национальной безопасности. Но санкции касаются только нового оборудования, и не повлияют на сети 2G, 3G и 4G.

«Это было непростое решение, но оно является правильным для телекоммуникационных сетей Великобритании, для нашей национальной безопасности и нашей экономики, как сейчас, так и в долгосрочной перспективе», — заявил министр.

Новые ограничения коснутся также высокоскоростных сетей broadband. У операторов требуют найти замену оборудованию Huawei для широкополосной передачи. На это выделили два года — пока что единственным альтернативным поставщиком некоторого оборудования является финская Nokia, но власти не хотят полагаться только на нее. При этом доход Huawei за первую половину 2020 года увеличился на 13,1% до 64,88 млрд, несмотря на санкции и пандемию.