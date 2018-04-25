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Великобритания планирует приступить к тестированию на антитела к коронавирусу

Nuotrauka pixabay.com

Правительство Великобритании подписало контракт с швейцарским фармацевтическим концерном Roche и американкой корпорацией Abbott на поставку более 10 млн наборов для проведения анализов на наличие антител к новому коронавирусу. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок, информирует ТАСС.

«Мы подписали контракт на поставку в ближайшие месяцы более 10 млн тестов от Roche и Abbott. Начиная со следующей недели, будем поэтапно проводить анализы», — сказал Мэтт Хэнкок. В первую очередь анализы будут взяты у сотрудников Службы национального здравоохранения, у людей, работающих в домах для престарелых, у пациентов.

По словам министра, сейчас в стране начались клинические испытания нового теста, разработанного британской частной компанией, который позволяет всего за 20 минут получить результат на наличие в организме коронавирусной инфекции. Он также рассказал, что проведенный правительством анализ показал, что около 17% жителей Лондона имеют антитела к коронавирусу, а в среднем по стране этот показатель составляет 5%.

На сегодняшний день число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании приблизилось к 251 тыс., а количество летальных исходов превысило 36 тыс. За сутки было зарегистрировано 338 новых смертей среди инфицированных.

belta.by

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