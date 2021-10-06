Великобритания пообещала не принимать беженцев, пересекающих Ла-Манш

Великобритания предупредила, что не будет принимать беженцев, которые незаконно пересекают пролив Ла-Манш из Франции. Об этом объявила министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател, выступая во вторник на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере, передает ТАСС.

«Франция — безопасная страна, не раздираемая войной или конфликтом. Нет причины, по которой какой-либо искатель убежища должен был бы напрямую приезжать из Франции в Великобританию. Я не буду просить прощения за обеспечение безопасности наших границ и задействования всех возможностей для спасения жизней путем прекращения этих ужасных поездок», — сказала глава британского МВД.

Пател заметила, что Лондон продолжит применять свою новую тактику, которая заключается в том, чтобы «разворачивать лодки» с незаконными мигрантами. «Я никогда не буду увиливать от принятия сложных решений, которые необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны», — пообещала министр. Происходящее же в Ла-Манше с наплывом нелегалов, которые пытаются добраться до берегов Англии на надувных лодках, она назвала «небезопасным, нечестным и недопустимым».

В Великобритании и Франции уже неоднократно заявляли о мерах по укреплению сотрудничества в борьбе с нелегальной иммиграцией, однако справиться с проблемой пока не удается. По состоянию на октябрь число нелегальных мигрантов, прибывших в Великобританию в поисках лучшей доли с начала года, достигло 17 тыс. Это уже в два раза больше, чем за весь 2020 год, когда в страну прибыли 8,4 тыс. человек. Всего же за 2021 год этот показатель может составить 22 тыс. человек, предупреждают эксперты.

Ранее Пател уже предупредила, что Лондон откажется от предоставления обещанной Парижу многомиллионной помощи, если французские пограничные силы и береговая охрана не будут активнее препятствовать попыткам нелегальных мигрантов добраться до Англии. 21 июля Лондон согласился заплатить £54 млн ($75 млн) за увеличение вдвое количества французских морских патрулей. С того момента, по подсчетам британских СМИ, английские пограничники задержали на берегах королевства 3,5 тыс. незаконных мигрантов.

Увеличение тюремных сроков

Одновременно Пател объявила во вторник о том, что британское правительство ужесточит наказания для лиц, причастных к нелегальной иммиграции.

«Мы разрушаем экономическую модель контрабандистов, перевозящих нелегальных мигрантов, чтобы они более не могли наживаться на человеческих страданиях. Сейчас максимальное наказание за незаконный въезд в страну составляет шесть месяцев. Мы увеличиваем его до четырех лет. Сейчас максимальный срок заключения для контрабандистов людей составляет четырнадцать лет. Мы изменяем это на пожизненный срок», — сообщила Пател.

Наказание за перекрытие автодорог

Министр в своей речи коснулась и темы ужесточения наказаний для тех, кто перекрывает дороги в Великобритании. Ее слова были адресованы членам движения Insulate Britain («Утепли Великобританию»), которые уже четыре недели подряд протестуют против выбросов парниковых газов, блокируя движение на основных дорогах в Лондоне и его окрестностях.

«Сегодня я могу объявить о том, что я также увеличиваю максимальный срок наказания за создание помех на автотрассах, делая уголовно наказуемым вмешательство в функционирование таких ключевых объектов инфраструктуры, как автодороги, железные дороги, и в работу свободной прессы, и даю полиции и судам новые полномочия для противодействия небольшой группе нарушителей», — сказала Пател. «Свобода манифестаций — основополагающее право, которое наша партия всегда будет защищать. Но они должны быть в рамках закона», — добавила она.

Своими акциями участники объединения Insulate Britain, отделившегося от природозащитного движения Еxtinction Rebellion («Восстание против вымирания»), призывают правительство профинансировать масштабную программу по повышению энергоэффективности британского жилого фонда. Они заявляют, что дома в Соединенном Королевстве — одни из самых старых и холодных в Европе. Ежегодно жители страны вынуждены тратить огромный объем энергии на обогрев помещений, а это способствует выбросам парниковых газов в атмосферу Земли.

Для этого уже более десяти раз за последние четыре недели они перекрывали движение на лондонской кольцевой автодороге и шоссе А20 на выезде из Дувра — самого загруженного паромного порта Европы. Для этого они часто приклеивали себя к асфальту, из-за чего автомобилистам приходилось проводить в пробках по несколько часов.