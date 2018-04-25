Великобритания примет без карантина граждан 59 стран

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Власти Великобритании приняли решение с 10 июля открыть границы для граждан 59 стран мира. Они смогут въехать в королевство без соблюдения обязательной двухнедельной изоляции.

Так, речь идёт о туристах из стран ЕС и государств, ассоциированных с Шенгеном, в списке 17 стран: Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Польша, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Греция, Испания, Исландия, Литва, Мальта, Германия, Норвегия, Венгрия.

Также в перечне находятся такие государства, как Турция, Австралия, Новая Зеландия, Гонконг, Южная Корея, Япония, Макао, Тайвань, Вьетнам, ряд островов и архипелагов (Антигуа и Барбуда, Аруба, Гренада, Реюньон, Багамы, Барбадос, Ямайка и т. д.).