Великобритания проводит бесплатную вакцинацию нелегальных эмигрантов

Кроме медицинских и экономических последствий пандемия и связанные с нею нововведения повлияли и на расстановку политических сил в обществе, и на сиюминутные их колебания. Очередная новая противоэпидемическая инициатива британского правительства вызвала большой отклик.
Суть нововведения: в нескольких крупных городах появились «прививочные автобусы» – передвижные центры вакцинирования. Они приезжают в самые густонаселённые районы и дают их жителям возможность получить прививку от коронавирусной инфекции без предварительного бронирования и длительных разъездов по городу. Сейчас записываться на вакцинацию в Великобритании нужно за несколько недель, и многим приходится ради неё пропускать рабочий день, потому что количество мест в нерабочее время очень невелико. Вакцинация же в передвижных лабораториях даёт возможность сделать прививку быстро, поэтому они пользуются популярностью, а эффективность их работы высока и, по данным Минздрава, в несколько раз превышает пропускную способность обычных стационарных центров.
Попытка открыть такой пункт в лондонском Чайнатауне неожиданно парализовала весь район и вызвала беспорядки. Мобильный пункт организовала местная районная администрация в рамках национальной системы здравоохранения. Объявлено об этом было через сайт благотворительной организации, которая помогает выходцам из Китая, живущим в Великобритании, её официальный сайт – основной информационный ресурс местного китайского сообщества. При этом в объявлении было указано, что прививку можно сделать не только без регистрации в местной системе здравоохранения, но даже и без предъявления каких бы то ни было подтверждающих личность документов. Более того, в анонсе было сказано, что на вакцинацию приглашаются нелегальные эмигранты и никаких вопросов им задано не будет.
До недавнего момента регистрация у доктора, предъявление паспорта и последующая регистрация сделанной вакцинации были при прививках обязательны. Но сейчас ситуация поменялась, и аналогичные автобусы появились и в некоторых других крупных городах Британии в надежде дать нелегальным мигрантам и людям без постоянного места жительства возможность тоже получить прививку. Британское правительство не одобряет нелегальную эмиграцию и борется с нею, но, выбирая между законом и безопасностью населения, предпочло выбрать безопасность и дать нелегалам возможность тоже пройти вакцинацию. Делается это и ради сохранения человеческих жизней, и для ограничения распространения COVID-19. В среде нелегальных рабочих это особенно актуально, так как бóльшая их часть живёт в неблагополучных условиях, где нарушений противоэпидемических правил и трудовых прав больше всего, а концентрация населения – выше средней.
Благое намерение обернулось проблемами: в указанный день в Чайнатауне собралось несколько тысяч нелегальных эмигрантов, в основном из Китая. Район оказался забит людьми так плотно, что магазины и офисы Чайнатауна не смогли нормально работать. Обязательная социальная дистанция в 2 метра в такой тесноте соблюдалась очень условно, кое-кто счёл возможным пренебречь и другими мерами – ношением маски, что тоже не способствовало нормальной работе.
Потом выяснилось, что прививка предлагается не всем, как было обещано в объявлении, а только людям старше определённого возраста. Толпа заволновалась, в ней возникли очаги спонтанной активности, появились и люди с плакатами.
История могла закончиться очень плохо, но властям всё же удалось навести порядок. Тем не менее ситуация получила большой резонанс. Нелегальная эмиграция – больной вопрос для Великобритании, по статистическим данным, на территории страны сейчас находится до 1 млн нелегалов. Государство в борьбе с ними выглядит беспомощно, и количество таких мигрантов непрерывно растёт. У новой противовирусной акции нашлись по этому поводу как противники, так и сторонники.
Многие члены китайских сообществ были убеждены, что предложение недокументированной вакцинации – это попытка правительства выявить нелегалов, поэтому у лаборатории стояла группа протестантов, выкрикивавшая соответствующие лозунги. При этом местная администрация широко привлекла к делу и местные благотворительные организации, и волонтёров, пытаясь убедить людей в безопасности появления в лаборатории.
Нашлись и те, кто недоумевает, почему правительство на самом деле не выявило таким образом нелегальных эмигрантов, избавив честных налогоплательщиков от необходимости оплачивать из своего кармана прививки, лечение и много что ещё для нелегальных рабочих, которые не платят налоги (в отличие от Германии, в Великобритании нет системы национального страхования здоровья, здесь бесплатное здравоохранение для всех её жителей, которое оплачивается именно из налогов). Но большинство считает принятую меру оправданной – в «подпольных» частях общества коронавирус распространяется как лесной пожар, и чем скорее это прекратится, тем безопаснее для всех.rg-rb.de