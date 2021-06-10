Великобритания проводит бесплатную вакцинацию нелегальных эмигрантов

Попытка открыть такой пункт в лондонском Чайнатауне неожиданно парализовала весь район и вызвала беспорядки. Мобильный пункт организовала местная районная администрация в рамках национальной системы здравоохранения. Объявлено об этом было через сайт благотворительной организации, которая помогает выходцам из Китая, живущим в Великобритании, её официальный сайт – основной информационный ресурс местного китайского сообщества. При этом в объявлении было указано, что прививку можно сделать не только без регистрации в местной системе здравоохранения, но даже и без предъявления каких бы то ни было подтверждающих личность документов. Более того, в анонсе было сказано, что на вакцинацию приглашаются нелегальные эмигранты и никаких вопросов им задано не будет.

До недавнего момента регистрация у доктора, предъявление паспорта и последующая регистрация сделанной вакцинации были при прививках обязательны. Но сейчас ситуация поменялась, и аналогичные автобусы появились и в некоторых других крупных городах Британии в надежде дать нелегальным мигрантам и людям без постоянного места жительства возможность тоже получить прививку. Британское правительство не одобряет нелегальную эмиграцию и борется с нею, но, выбирая между законом и безопасностью населения, предпочло выбрать безопасность и дать нелегалам возможность тоже пройти вакцинацию. Делается это и ради сохранения человеческих жизней, и для ограничения распространения COVID-19. В среде нелегальных рабочих это особенно актуально, так как бóльшая их часть живёт в неблагополучных условиях, где нарушений противоэпидемических правил и трудовых прав больше всего, а концентрация населения – выше средней.

Благое намерение обернулось проблемами: в указанный день в Чайнатауне собралось несколько тысяч нелегальных эмигрантов, в основном из Китая. Район оказался забит людьми так плотно, что магазины и офисы Чайнатауна не смогли нормально работать. Обязательная социальная дистанция в 2 метра в такой тесноте соблюдалась очень условно, кое-кто счёл возможным пренебречь и другими мерами – ношением маски, что тоже не способствовало нормальной работе.

Потом выяснилось, что прививка предлагается не всем, как было обещано в объявлении, а только людям старше определённого возраста. Толпа заволновалась, в ней возникли очаги спонтанной активности, появились и люди с плакатами.

История могла закончиться очень плохо, но властям всё же удалось навести порядок. Тем не менее ситуация получила большой резонанс. Нелегальная эмиграция – больной вопрос для Великобритании, по статистическим данным, на территории страны сейчас находится до 1 млн нелегалов. Государство в борьбе с ними выглядит беспомощно, и количество таких мигрантов непрерывно растёт. У новой противовирусной акции нашлись по этому поводу как противники, так и сторонники.

Многие члены китайских сообществ были убеждены, что предложение недокументированной вакцинации – это попытка правительства выявить нелегалов, поэтому у лаборатории стояла группа протестантов, выкрикивавшая соответствующие лозунги. При этом местная администрация широко привлекла к делу и местные благотворительные организации, и волонтёров, пытаясь убедить людей в безопасности появления в лаборатории.

Нашлись и те, кто недоумевает, почему правительство на самом деле не выявило таким образом нелегальных эмигрантов, избавив честных налогоплательщиков от необходимости оплачивать из своего кармана прививки, лечение и много что ещё для нелегальных рабочих, которые не платят налоги (в отличие от Германии, в Великобритании нет системы национального страхования здоровья, здесь бесплатное здравоохранение для всех её жителей, которое оплачивается именно из налогов). Но большинство считает принятую меру оправданной – в «подпольных» частях общества коронавирус распространяется как лесной пожар, и чем скорее это прекратится, тем безопаснее для всех.