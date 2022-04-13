Великобритания расширила санкции

Фото pixabay.com

Великобритания расширила санкционный список и внесла в него еще 206 бизнесменов и политиков из России, а также членов их семей.

В него были включены несколько крупных российских предпринимателей, которые до сих пор фигурировали только в австралийском «черном списке» и избегали рестрикций в ключевых юрисдикциях.

Так, с 13 апреля в документ включены глава и крупнейший акционер «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, а также Андрей Бокарев (в марте он и Искандер Махмудов перестали быть контролирующими бенефициарами УГМК и «Кузбассразрезугля»).

Акции «ЛУКОЙЛа» и АФК «Система» на новости о британских санкциях не отреагировали. Также не изменилась динамика акций ПАО «МТС», крупнейшим акционером которого является «Система» (эффективная доля владения АФК в операторе с марта ниже 50%).

Одновременно под санкции подпали ряд бизнесменов и топ-менеджеров, недавно включенных в аналогичный список Евросоюза. Так, Великобритания замораживает активы Фархада Ахмедова, Владимира Богданова, Мусы Бажаева, Игоря Кесаева, Саида Керимова, Григория Березкина, Евгения Зубицкого, Александра Шульгина.

В список включен владелец ряда активов в различных отраслях Павел Езубов. В обосновании введения Великобританией санкций против Езубова указана связь с Олегом Дерипаской.

Также под санкциями теперь находится экс-глава «Российских железных дорог» Владимир Якунин.

В санкционные списки также попали помощник президента РФ Владимира Путина Андрей Фурсенко, депутат парламента Украины и бывший сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, жена главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Кроме того, Великобритания с 14 апреля намерена ввести ограничительные меры на импорт стали и железа из России, а также — на экспорт квантовых технологий и усовершенствованных материалов, говорится в заявлении, распространенном британским правительством.

«С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российских железа и стали, а также экспорт квантовых технологий и усовершенствованных материалов, в которых чрезвычайно нуждается Путин», — заявила глава МИД страны Лиз Трасс.

В заявлении отмечается, что соответствующее предложение в четверг будет передано на рассмотрение британского парламента.

Оно также предусматривает запрет на экспорт в РФ «квантовых технологий, современных материалов, предметов роскоши».

С начала вторжения России на Украину Великобритания ввела санкции в отношении более 1400 физических и юридических лиц из РФ, они коснулись более 100 российских олигархов и членов их семей.