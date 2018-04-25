Великобритания рассматривает вопрос о повторном введении общенационального карантина

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Правительство Великобритании в связи с увеличением роста количества новых случаев коронавируса рассматривает вопрос о введении повторного общенационального карантина, сообщает Reuters.

По официальным данным, в Великобритании зарегистрировано самое большое число погибших от COVID-19 в Европе, также по этому показателю страна находится на пятом месте в мире. Ежедневно в стране фиксируется минимум 6 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, количество госпитализаций удваивается каждые восемь дней. При этом для поддержки экономики страна берет в долг рекордные суммы.

«Тенденция в Великобритании движется в неправильном направлении, и мы находимся на критическом этапе пандемии. Мы изучаем данные, чтобы понять, как управлять распространением вируса накануне очень сложного зимнего периода», — говорится в заявлении правительства.

По мнению министра транспорта Гранта Шаппса, любое новое ограничение должно быть согласовано со школами и предприятиями, которые останутся открытыми для того, чтобы страна могла преодолеть экономический кризис.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторая волна пандемии COVID-19 уже приближается и стране в ближайшее время следует ожидать новых ограничений.

По данным на 21 сентября, в Великобритании зарегистрировано 394 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 41 777 человек.