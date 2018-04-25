Великобритания рекордно увеличит оборонные расходы

Правительство Великобритании направит на оборонные расходы дополнительные £16,5 млрд в течение четырех лет, говорится в распространенной канцелярией премьер-министра королевства Бориса Джонсона речи, с которой глава Кабмина выступил в четверг, 19 ноября. Об этом , сообщает ВВС.
Указывается, что эти деньги пойдут на финансирование космических и киберзащитных проектов, таких как агентство искусственного интеллекта.
Это меньше, чем нужно армии для решения всех ее текущих проблем, отмечает СМИ, но больше, чем ожидали в военном командовании с учетом экономических сложностей, вызванных пандемией коронавируса.
Аналитики подчеркивают, что годовой бюджет министерства обороны Британии составляет около £40 млрд, то есть £16,5 млрд за четыре года — это увеличение расходов примерно на 10%.
«Это наш шанс положить конец эпохе отступления, модернизировать наши вооруженные силы, укрепить наше глобальное влияние, объединить и повысить уровень нашей страны, внедрить новые технологии и защитить наш народ и образ жизни», — приводит слова премьера телерадиовещательная корпорация.
Отмечается, что это самый большой объем инвестиций в оборонную сферу за последние 30 лет.
Ожидается, что инвестиции позволят создать 40 000 новых рабочих мест в военной промышленности Великобритании.
Джонсон уверен, что такой шаг сделает Британию «лидером по оборонным расходам» среди стран Европы и второй после США по этому показателю в НАТО.korrespondent.net