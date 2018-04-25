Великобритания рекордно увеличит оборонные расходы

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Правительство Великобритании направит на оборонные расходы дополнительные £16,5 млрд в течение четырех лет, говорится в распространенной канцелярией премьер-министра королевства Бориса Джонсона речи, с которой глава Кабмина выступил в четверг, 19 ноября. Об этом , сообщает ВВС.

Указывается, что эти деньги пойдут на финансирование космических и киберзащитных проектов, таких как агентство искусственного интеллекта.

Это меньше, чем нужно армии для решения всех ее текущих проблем, отмечает СМИ, но больше, чем ожидали в военном командовании с учетом экономических сложностей, вызванных пандемией коронавируса.