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Великобритания с 17 мая вводит паспорта вакцинации для выезжающих за границу

Фото pexels.com

Национальная служба здравоохранения Великобритании 17 мая вводит паспорта вакцинации для британцев, отправляющихся за границу, сообщает The Times.

Статус вакцинации будет отображаться в приложении для смартфона или планшета. Доступ к нему будет предоставлен тем гражданам Великобритании, которые получили две дозы вакцины от коронавируса. Возможно также получение бумажного сертификата.

К настоящему моменту 67% взрослых британцев (35,5 млн человек) сделана первая прививка, а 34% (17,9 млн человек) — вторая, сообщает ТАСС. В стране завершается вакцинация людей старше 40 лет, а в ближайшие недели на прививку начнут приглашать тех, кто старше 35 лет.

belta.by

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