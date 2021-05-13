Великобритания с 17 мая вводит паспорта вакцинации для выезжающих за границу

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Национальная служба здравоохранения Великобритании 17 мая вводит паспорта вакцинации для британцев, отправляющихся за границу, сообщает The Times.

Статус вакцинации будет отображаться в приложении для смартфона или планшета. Доступ к нему будет предоставлен тем гражданам Великобритании, которые получили две дозы вакцины от коронавируса. Возможно также получение бумажного сертификата.

К настоящему моменту 67% взрослых британцев (35,5 млн человек) сделана первая прививка, а 34% (17,9 млн человек) — вторая, сообщает ТАСС. В стране завершается вакцинация людей старше 40 лет, а в ближайшие недели на прививку начнут приглашать тех, кто старше 35 лет.