Великобритания сокращает расходы

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Центр политических исследований (CPS) Великобритании опубликовал план по сокращению расходов страны.

Это объясняет тем, что в стране уже есть дефицит, который не исчезнет даже сразу при восстановлении экономики. CPS сказал, что £2 млрд в год будет сэкономлено, если пенсии будут расти каждый год на любом из более высоких доходов или инфляции.

Также снизится пособие на детей. Еще 3,5 млрд фунтов стерлингов в год будут получены в результате сокращения зарубежной помощи. Ее доля в национальном доходе снизится с 0,7% до 0,5%. Еще 10 млрд будут достигнуты путем продажи и аренды земли государственного сектора.