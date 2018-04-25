Великобритания сократит период обязательной самоизоляции для приезжих из-за рубежа

Фото pexels.com

Великобритания 15 декабря запустит новую систему тестирования на коронавирус прибывающих из стран с высоким риском заражения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте британского правительства.

Период обязательной самоизоляции для пассажиров из указанных регионов будет сокращен с двух недель до пяти дней в случае отрицательного результата теста. Необходимость изолироваться на пять дней вместо того, чтобы сдать анализ по прибытии, правительство королевства объяснило более высокой точностью теста в первом случае: «это дает вирусу, в случае его наличия, пройти период инкубации, что помогает снизить вероятность ложного отрицательного результата».

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о завершении 2 декабря национального карантина в Англии, где проживает 84% населения Британии. Руководство остальных административно-политических частей государства — Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — само определяет набор санитарно-эпидемиологических мер, который в целом сопоставим с английским.