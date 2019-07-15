Великобритания усиливает присутствие в Персидском заливе

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В свете обострения отношений между Лондоном и Тегераном Великобритания намерена усилить защиту своих торговых кораблей в районе Персидского залива. В частности, эскадренный миноносец британского Королевского военно-морского флота Duncan прибудет на смену фрегату Montrose раньше, чем предполагалось, заявило министерство обороны Великобритании.

При этом официальный Лондон повысил до максимального уровень предупреждения для своих торговых кораблей. Подобный шаг означает наличие «критической» угрозы для безопасности.

Пять кораблей, предположительно принадлежащих иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР), 10 июляпопытались блокировать и захватить британский нефтяной танкер British Heritage при его заходе из Персидского залива в Ормузский пролив. На следующий день Минобороны Великобритании официально подтвердило информацию о попытке неизвестных судов помешать проходу британского танкера. В свою очередь, командование КСИР заявило, что в истекшие 24 часа никаких инцидентов с иностранными судами в Ормузском проливе не было зафиксировано.

Задержание супертанкера Grace 1 в Гибралтаре

Напомним, 4 июля стало известно, что полиция и таможенные службы Гибралтара задержали супертанкер Grace 1 по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию. По информации СМИ, танкер вез нефть из Ирана, взятую на борт в середине апреля.

МИД Ирана выразил решительный протест послу Великобритании в связи с задержанием танкера. Кроме того, Иран пригрозил захватить танкер Великобритании в случае, если задержанное судно не будет освобождено.