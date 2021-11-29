Великобритания ужесточает правила въезда

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В минувшие выходные Великобритания ужесточила правила въезда в страну в связи с распространением штамма COVID-19 «омикрон». Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

По его словам, страна не намерена ограничивать путешествия, однако всем въезжающим в Великобританию, включая вакцинированных, придётся сдавать ПЦР-тест и отправляться на карантин до получения его отрицательного результата.

Масочный режим возвращают в транспорте и магазинах. Также власти пересмотрят политику «бустерных» доз вакцин, чтобы предоставить защиту от вируса большему числу британцев.

Ранее в субботу в Великобритании были выявлены первые случаи заражения новым штаммом «омикрон».