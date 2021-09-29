Великобритания вернулась к идее строительства новой АЭС

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Британское правительство вернулось к идее строительства новой атомной электростанции, чтобы снизить зависимость от поставок электроэнергии на фоне собственных планов добиться к 2050 году нулевого выброса парниковых газов антропогенного происхождения. Об этом сообщила газета Times, информирует ТАСС.

Как говорится в статье, правительство ведет переговоры с американской компанией Westinghouse по поводу подготовки предложения в рамках многомиллиардного проекта о возведении реактора на острове Англси, расположенном на северо-западе Уэльса. Мощности новой АЭС хватило бы, чтобы обеспечить электричеством более 6 млн домов, а запущена она могла бы быть в середине следующего десятилетия.

С 1971 года на острове Англси действовала АЭС «Уилфа» с двумя энергоблоками. Она была окончательно выведена из эксплуатации в 2015 году.