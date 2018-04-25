Великобритания возвращает ряд ограничительных мер

Фото pixabay.com

«Интерфакс» со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пишет, что в Англии возвращают некоторые ограничения в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом.

Так, компаниям рекомендуется вернуть для сотрудников режим работы онлайн. С 24 сентября пабы, бары и рестораны должны работать только на обслуживание столов и на вынос, гостям и работникам предписывается носить маски. Все заведения могут работать только до 22:00. Масочный режим обязателен для всех сотрудников сферы услуг, торговли, транспорта.

С 28 сентября число гостей на частных общественных мероприятиях должно быть до 15 (на свадьбах) — 30 человек (на похоронах).

Нарушителей будут штрафовать на суммы от 200 до 10 000 фунтов стерлингов. Пока что меры касаются только Англии, но позже могут быть распространены на другие регионы страны.

По словам Джонсона, в стране не вводится повторный общенациональный карантин, граждан не обязывают самоизолироваться, школы и университеты продолжат работу.