Великобритания введет новые паспорта

Британское правительство решило обновить паспорт гражданина после выхода Соединенного Королевства из состава Европейского Союза, сообщает Sky News.
По словам министра внутренних дел Британии Притти Патель, уже с марта 2020 года британские власти начнут предоставлять гражданам новые паспорта.
«Выход из Евросоюза дал уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность и проложить новый путь в мире. С возвращением к культовому сине-золотому дизайну, британский паспорт снова будет вплетен в нашу национальную идентичность», — пояснила она.
Введение новых документов в Британии будет происходить поэтапно. Ожидается, что уже с середины 2020 года все новые паспорта будут синими и украшены цветочными эмблемами Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.
The iconic blue and gold British passport is returning. Find out more about the design and roll-out here: https://t.co/703pW06Mhe pic.twitter.com/yqEaIKZXEj— Home Office (@ukhomeoffice) February 22, 2020
Напомним, что в Британии после Brexit будут требовать от трудовых мигрантов наличие трудового соглашения и хорошее знание английского языка.korrespondent.net
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