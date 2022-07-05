Великобритания вводит новые санкции против Беларуси

Они будут включать запрет на импорт и экспорт товаров на сумму около 60 млн фунтов стерлингов (около 73 млн долларов), в частности запрет на экспорт товаров нефтепереработки; экспорт компонентов передовых технологий, в том числе тех, которые используются в квантовых вычислениях; экспорт предметов роскоши, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки; импорт белорусского чугуна и стали.

Также Британия ограничивает Беларуси доступ к своему сектору финансовых услуг, запретив ее компаниям выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.

Напомним, в ЕС надеются согласовать седьмой пакет санкций против России и Беларуси до конца июля.