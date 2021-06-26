Великобритания выведет из обращения бумажные банкноты

В Великобритании поступила в обращение полимерная банкнота номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика и криптографа Алана Тьюринга.
Отмечается, что новую купюру можно будет получить в отделениях банков и в банкоматах в ближайшие дни и недели, после чего старые бумажные купюры будут изымать из обращения.
Последним днем обращения старых бумажных банкнот номиналом 20 и 50 фунтов станет 30 сентября 2022 года. После этого они перестанут быть законным платежным средством.
Ранее уже были заменены на новые банкноты в 5, 10 и 20 фунтов.korrespondent.net