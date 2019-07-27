Великобритания хочет бросить курить к 2030 году

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Правительство Великобритании представило «Концепцию по улучшению здоровья населения в 2020-е годы». Одна из ее главных целей — полный отказ от курения к 2030 году, а ее главная проблема — политическая. Концепция была опубликована за несколько часов до смены правительства, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ВВС.

Великобритания является страной с одним из самых жестких антитабачных законов в мире. Еще в 1985 году здесь запретили рекламировать сигареты по телевидению, в 2003 году — на рекламных щитах; с 2005 года табачным компаниям запрещено быть спонсорами публичных мероприятий и спортивных соревнований.

В 2007 году Великобритания первой в мире запретила курение в публичных местах — ресторанах и кафе. Во всех аэропортах страны убрали помещения для курильщиков. В том же 2007 власти повысили возраст, с которого можно продавать сигареты, с 16 до 18 лет.

В 2010-х в стране постоянно проводятся кампании вроде Stoptober, призывающие отказаться от сигарет на месяц — и посмотреть на результат. В 2016 году все сигареты стали продаваться в одинаковых пачках болотно-зеленого цвета, и большую часть площади пачки занимает предупреждение о вреде табака.

Стоимость пачки сигарет растет на 30-80 процентов ежегодно, и сейчас в среднем она стоит около 10 фунтов. Эксперты не исключают, что к началу 2020-х цена может вырасти до 20 фунтов.

В документе правительства говорится, что совокупность этих мер помогла сократить количество курильщиков вдвое за 30 лет. В 2011 году в стране курило около 19 процентов населения, в 2018-м — 14,4 процента, то есть, каждый шестой взрослый (для сравнения, в России, по данным разных исследований, курит 36-39 процентов населения).

Тем не менее, говорится в концепции, действующих мер мало. Курильщики чаще умирают от рака, инсульта и болезней сердца.

Как подсчитали авторы концепции, 5,9 процента своей жизни курильщики в Великобритании болеют от сопутствующих заболеваний. Больше болеют только люди с избыточным весом.

Курение очень популярно среди людей с психологическими проблемами. По данным Национальной службы здравоохранения, курит каждый третий пациент, обратившийся к врачу с депрессией или тревожными расстройствами.

В документе пока прописаны только самые общие меры, которые должно предпринять правительство. Это активная антитабачная кампания во всех СМИ. Попавшим в государственные больницы курильщикам будет предложена помощь в том, чтобы бросить, наряду с лечением основного заболевания.