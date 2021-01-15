Великобританию из-за пандемии покинули 1,3 млн иммигрантов

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Пандемия коронавируса вызвала массовый отток иммигрантов из Великобритании и, вероятно, приведет к самому значительному сокращению численности населения королевства со времен Второй мировой войны, сообщает газета The Irish Times.

Согласно данным Центра передового опыта в области экономической статистики (ESCoE), финансируемого правительством Великобритании, с III квартала 2019 года по аналогичный период 2020 года Великобританию покинули до 1,3 млн человек, родившихся за границей. По данным центра, только один Лондон покинули почти 700 тыс. жителей, родившихся за пределами Великобритании, что составляет 8% населения столицы.

В исследовании ESCoE подчеркивается, что отток иммигрантов связан с сокращением большого числа рабочих мест, в первую очередь в секторе гостиничного бизнеса, который обычно полагался на иностранных работников. «Похоже, что основное бремя, связанное с потерей рабочих мест во время пандемии, легло на рабочих, не являющихся гражданами Великобритании, и это проявилось в обратной миграции, а не в безработице», — заключили авторы.