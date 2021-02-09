Венецианский карнавал впервые проведут онлайн

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Один из крупнейших карнавалов в мире, который традиционно проходит в Венеции в феврале, впервые в истории проведут онлайн на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

На портале начались прямые трансляции и показы заранее записанных программ, посвященных традициям фестиваля. Так, для демонстрации костюмов, которые состоят из исторического наряда и маски, созданы специальные виртуальные комнаты. Также проводятся специальные онлайн-программы для взрослых.