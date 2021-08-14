Венесуэла с 1 октября введет цифровую национальную валюту

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Власти Венесуэлы вводят цифровую национальную валюту, в которой будет на шесть нулей меньше, чем в бумажных деньгах, сообщает издание Notitarde.

«С 1 октября начнет действовать новая цифровая валюта, которая уберет из нынешней национальной валюты шесть нулей», — говорится в сообщении Центрального банка Венесуэлы.

Отмечается, что изменения не повлияют на стоимость национальной валюты, кроме того, они облегчат ее использование. В Центральном банке убеждены, что введение цифровой валюты поможет восстановлению экономики страны.